PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf: Vision Zero für #LEBEN und #SicherheitimStraßenverkehr

POL-WAF: Kreis Warendorf: Vision Zero für #LEBEN und #SicherheitimStraßenverkehr
  • Bild-Infos
  • Download

Warendorf (ots)

Es war einmal ein Tag, der mit NULL begann und mit NULL endete. Eine Vision mit 100 Prozent Erfolg durch unsere NULL.

Unsere Null bedeutet nämlich nicht 0 Punkte im Sport, 0 Geld oder 0 Energie. Sie steht für das, was wir alle wollen: sicher ankommen!!! Unsere 0 bedeutet: 0 Verkehrstote auf den Straßen im Kreis und weit darüber hinaus - unsere Vision Zero.

Zum europaweiten Tag ohne Verkehrstote heute am Donnerstag (18.09.2025) möchten wir erinnern: Diese eine 0 in der Statistik ist gut und unser Ziel: Niemand, der im Straßenverkehr unterwegs ist, soll bei einem Unfall sterben. Unsere 0 steht für #LEBEN und #SicherheitimStraßenverkehr.

An diesem Tag möchten wir sensibilisieren und appellieren: Halten Sie sich an alle Verkehrsregeln, nutzen Sie Gurt und Helm, ob auf zwei oder vier Rädern, egal ob motorisiert oder nicht. Achten Sie auf schwächere Verkehrsteilnehmer, nehmen Sie Rücksicht und fahren Sie vorausschauend. Seien Sie Vorbild für Rücksichtnahme und unterstützen Sie uns bei unserer Vision Zero - jeder einzelne ist ein Teil davon.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:26

    POL-WAF: Ostbevern. Wohnungseinbruch

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.09.2025) in der Zeit von 6.50 Uhr bis 20.15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bonhoefferstraße in Ostbevern ein. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:25

    POL-WAF: Telgte / Ostbevern. Vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen

    Warendorf (ots) - In der Nacht vom Montag (15.09.2025) zum Dienstag (16.09.2025) brachen unbekannte Täter in insgesamt vier Firmenbullis in Telgte und Ostbevern ein. Drei Taten ereigneten sich in Ostbevern (zweimal Engelstraße und einmal Kolpingstraße) und eine in Telgte am Achtermannweg. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen unter anderem Elektrowerkzeuge. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:20

    POL-WAF: Beckum. Pedelec stellt sich als motorisiertes Zweirad heraus

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.09.2025) um 17.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Neubeckumer Straße in Beckum einen Mann der augenscheinlich sehr schnell mit einem Pedelec fuhr. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 32-jährigen Beckumer. Bei der Kontrolle des Rades stellten die Beamten fest das dieses über einen zweiten Motor verfügt, welches das Rad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren