Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf: Vision Zero für #LEBEN und #SicherheitimStraßenverkehr

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Es war einmal ein Tag, der mit NULL begann und mit NULL endete. Eine Vision mit 100 Prozent Erfolg durch unsere NULL.

Unsere Null bedeutet nämlich nicht 0 Punkte im Sport, 0 Geld oder 0 Energie. Sie steht für das, was wir alle wollen: sicher ankommen!!! Unsere 0 bedeutet: 0 Verkehrstote auf den Straßen im Kreis und weit darüber hinaus - unsere Vision Zero.

Zum europaweiten Tag ohne Verkehrstote heute am Donnerstag (18.09.2025) möchten wir erinnern: Diese eine 0 in der Statistik ist gut und unser Ziel: Niemand, der im Straßenverkehr unterwegs ist, soll bei einem Unfall sterben. Unsere 0 steht für #LEBEN und #SicherheitimStraßenverkehr.

An diesem Tag möchten wir sensibilisieren und appellieren: Halten Sie sich an alle Verkehrsregeln, nutzen Sie Gurt und Helm, ob auf zwei oder vier Rädern, egal ob motorisiert oder nicht. Achten Sie auf schwächere Verkehrsteilnehmer, nehmen Sie Rücksicht und fahren Sie vorausschauend. Seien Sie Vorbild für Rücksichtnahme und unterstützen Sie uns bei unserer Vision Zero - jeder einzelne ist ein Teil davon.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell