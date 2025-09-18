PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Nach Unfallflucht zum Unfallort zurückgekehrt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) gegen 21.40 Uhr kam es in Beckum-Neubeckum auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige aus Beckum befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Hier überfuhr sie zunächst eine Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen eine Laterne an der linken Straßenseite. Die Laterne wurde durch den Aufprall umgeknickt. Die Beckumerin flüchtete mit ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle. Einem anderen Autofahrer fiel kurze Zeit später das stark beschädigte Fahrzeug auf, als ihm dieses entgegen kam. Als er an die Unfallstelle kam verständigte er die Polizei. Während der Unfallaufnahme kehrte die 19-Jährige zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt.

