POL-WAF: Wadersloh. Verstärkte Präsenz an Schule

Warendorf (ots)

Aktuell (Freitag, 19.09.2025) zeigen Polizisten verstärkte Präsenz an der Sekundarschule in Wadersloh.

In einem Klassenchat sind am späten Donnerstagabend (18.09.2025) verschiedene Nachrichten aufgetaucht, die einen Teil der Eltern und Schüler beunruhigten.

Um das Sicherheitsgefühl von Lehrern, Eltern und Schülern zu stärken, sind heute verstärkte Polizeikräfte im Bereich der Winkelstraße in Wadersloh unterwegs - Hinweise auf eine Gefahr für den Schulbetrieb und die Bevölkerung liegen der Polizei aktuell nicht vor.

