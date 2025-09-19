POL-WAF: Wadersloh. Verstärkte Präsenz an Schule
Warendorf (ots)
Aktuell (Freitag, 19.09.2025) zeigen Polizisten verstärkte Präsenz an der Sekundarschule in Wadersloh.
In einem Klassenchat sind am späten Donnerstagabend (18.09.2025) verschiedene Nachrichten aufgetaucht, die einen Teil der Eltern und Schüler beunruhigten.
Um das Sicherheitsgefühl von Lehrern, Eltern und Schülern zu stärken, sind heute verstärkte Polizeikräfte im Bereich der Winkelstraße in Wadersloh unterwegs - Hinweise auf eine Gefahr für den Schulbetrieb und die Bevölkerung liegen der Polizei aktuell nicht vor.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell