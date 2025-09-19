Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer nach Streit mit Messer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) um 6.15 Uhr kam es in Ahlen-Vorhelm auf der Straße Im Loh zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Zwischen einem 60-Jährigen und einem 34-Jährigen (beide aus Ahlen) kam es nach einer Verkehrssituation zu einer Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser Streitigkeiten verletzte der 34-Jährige den älteren Mann mit einem Messer. Rettungskräfte brachten diesen in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige wurde durch Polizisten vor Ort in Gewahrsam genommen. Das Messer wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Später erfolgte die Einweisung des Mannes in eine Fachklinik.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell