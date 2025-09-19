PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auseinandersetzung mit Security-Dienst

Warendorf (ots)

Auf der Telgter Kirmes kam es am vergangenen Samstag (13.09.2025) gegen 22.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Telgter und einem 35-Jährigen aus Dortmund. Der Dortmunder war als Mitarbeiter eines Security Dienstes auf dem Kirmesgelände unterwegs. Im Rahmen eines Einsatzes kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern wobei der 18-Jährige verletzt wurde. Angehörige brachten ihn in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

