POL-WAF: Telgte. Auseinandersetzung mit Security-Dienst
Warendorf (ots)
Auf der Telgter Kirmes kam es am vergangenen Samstag (13.09.2025) gegen 22.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Telgter und einem 35-Jährigen aus Dortmund. Der Dortmunder war als Mitarbeiter eines Security Dienstes auf dem Kirmesgelände unterwegs. Im Rahmen eines Einsatzes kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern wobei der 18-Jährige verletzt wurde. Angehörige brachten ihn in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren ein.
