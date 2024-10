POL-UN: Selm - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen

Unna / Hamm / Bergkamen (ots) - Am Donnerstagmorgen (17.10.2024) wurde ein 43-jähriger Mann durch Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Unna in Bergkamen festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht, am Montag (14.10.2024) und am Folgetag zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Tankstellen in Hamm und Unna ...

mehr