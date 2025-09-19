Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Bereits am Donnerstag (11.09.2025) um 11.40 Uhr kam es an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Westfalendamm in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 61-jährige Ahlenerin verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg an der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Südenmauer. Als sie die Einmündung zum Westfalendamm passierte bog ein Transporter in diese Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin die dadurch stürzte. Rettungskräfte brachten sie leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters flüchtete. Mit den zunächst vorliegenden Hinweisen konnte dieser nicht ermittelt werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter mit einer Firmenaufschrift auf der Seite handeln. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

