Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw ist am Sonntag (21.09.2025, 10.42 Uhr) ein 31-jähriger Ahlener in Ahlen leicht verletzt worden.

Der Mann fuhr auf der Richard-Wagner-Straße und bremste im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt ab. Zeitgleich war eine 33-jährige Ahlenerin auf der Robert-Koch-Straße unterwegs und stieß beim Einfahren in die Kreuzung mit dem Auto des Ahleners zusammen.

Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell