POL-WAF: Sendenhorst. Auto rollt über Fuß

Bei einem Alleinunfall ist am Samstag (20.09.225, 11.30 Uhr) eine 66-jährige Frau in Sendenhorst leicht verletzt worden.

Die Sendenhorsterin hatte ihr Auto an der Straße Nordtor abgestellt. Nachdem sie ausgestiegen war, begann sich das Auto in Bewegung zu setzen und rollte ihr über den Fuß.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die leicht verletzte Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

