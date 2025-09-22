PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Auto rollt über Fuß

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Samstag (20.09.225, 11.30 Uhr) eine 66-jährige Frau in Sendenhorst leicht verletzt worden.

Die Sendenhorsterin hatte ihr Auto an der Straße Nordtor abgestellt. Nachdem sie ausgestiegen war, begann sich das Auto in Bewegung zu setzen und rollte ihr über den Fuß.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die leicht verletzte Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:45

    POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin gesucht

    Warendorf (ots) - Bereits am Donnerstag (11.09.2025) um 11.40 Uhr kam es an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Westfalendamm in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 61-jährige Ahlenerin verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg an der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Südenmauer. Als sie die Einmündung zum Westfalendamm passierte bog ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:44

    POL-WAF: Telgte. Weißer VW Caddy gestohlen

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch (17.09.2025) 20 Uhr bis Donnerstag (18.09.2025) 7 Uhr wurde in Telgte in der Bauerschaft Wöste ein weißer VW Caddy entwendet. Am Fahrzeug befinden sich die Kennzeichen WAF-R1911. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren