Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Schwarzen BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (20.09.2025) einen schwarzen 8er BMW in Telgte angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 15.29 Uhr und 15.45 Uhr in einer Parklücke an der August-Winkhaus-Straße und wurde hinten beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

