Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Diebstahl aus Haus - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein Rentner ist am Donnerstag (18.09.2025, 16.00 Uhr) Opfer eines perfiden Diebes in Warendorf geworden.

Der Mann öffnete einem unbekannten Täter die Türe zum Haus an der Gallitzinstraße und ließ ihn hinein. Als eine Zeugin vor Ort erschien, behauptete der Unbekannte ein Freund des Rentners zu sein und flüchtete umgehend.

Die Zeugin stellte anschließend das Fehlen von Bargeld fest. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 45 Jahre alt, ungefähr 1.70 Meter groß, südländischer Phänotyp, kräftige/ athletische Statur, dunkle Haare, Kurzhaarfrisur, braune Augen, sprach Hochdeutsch.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell