POL-WHV: Unfallflucht in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am 02.10.2024 kam es zwischen 09:15 Uhr und 10:40 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Südstrand in Höhe der Hausnummer 120 zu einem Verkehrsunfall. Ein roter Pkw der Marke Jeep wurde durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug an der Front linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

