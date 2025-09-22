Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Gaststätte

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind vergangene Woche in eine Gaststätte an der Twieluchtstraße in Ahlen eingebrochen.

Zwischen Dienstag (16.09.2025, 18.00 Uhr) und Freitag (19.09.2025, 12.30 Uhr) verschafften sie gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und machten sich einem Zigarettenautomaten zu schaffen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell