Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Gaststätte

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind vergangene Woche in eine Gaststätte an der Twieluchtstraße in Ahlen eingebrochen.

Zwischen Dienstag (16.09.2025, 18.00 Uhr) und Freitag (19.09.2025, 12.30 Uhr) verschafften sie gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und machten sich einem Zigarettenautomaten zu schaffen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

  • 22.09.2025 – 11:39

    POL-WAF: Oelde. Betrüger ergaunern Geld von Rentnerin - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Eine 71-jährige Rentnerin ist am Freitagvormittag (19.09.2025, 10.45 Uhr) Opfer von zwei Trickbetrügern in Oelde geworden. Die Oeldern war dabei am Parkplatz eines Restaurants an der Warendorfer Straße in ihren Pkw einzusteigen, als sie ein Unbekannter ansprach und angab, die Frau habe Kleingeld verloren. Sie stieg wieder aus dem Auto aus, um das ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:24

    POL-WAF: Warendorf. Diebstahl aus Haus - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Ein Rentner ist am Donnerstag (18.09.2025, 16.00 Uhr) Opfer eines perfiden Diebes in Warendorf geworden. Der Mann öffnete einem unbekannten Täter die Türe zum Haus an der Gallitzinstraße und ließ ihn hinein. Als eine Zeugin vor Ort erschien, behauptete der Unbekannte ein Freund des Rentners zu sein und flüchtete umgehend. Die Zeugin stellte anschließend das Fehlen von Bargeld fest. Der Unbekannte ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:05

    POL-WAF: Ostbevern. Nach Unfall zwei Fahrer eines Pkw gesucht

    Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu zwei Männern geben, die am Sonntag (21.09.2025, 12.50 Uhr) mit einem schwarzen BMW in Ostbevern unterwegs waren? Ein Zeuge hatte das Auto und die Fahrer nach einem Verkehrsunfall an der L 811/Ecke Telgter Damm (K 35) in einem Straßengraben gesehen und sofort angehalten. Er erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der beiden und informierte anschließend die Polizei. Die beiden ...

    mehr
