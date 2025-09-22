POL-WAF: Beelen. Abbiegeunfall mit zwei Leichtverletzten
Warendorf (ots)
Bei einem Abbiegeunfall sind am Montag (22.09.2025, 05.48 Uhr) zwei Autofahrer in Beelen leicht verletzt worden.
Ein 61-jähriger Beelener war dabei mit seinem Auto von einer Einfahrt an der L 831 nach rechts Richtung Beelen abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Mann aus Ostenfelde mit seinem Auto auf der L 831 Richtung Greffen. Beide Autos stießen zusammen, die Fahrer verletzten sich leicht.
Rettungskräfte brachten sie jeweils zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.
Der Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt, die L 831 war während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen für den Verkehr voll gesperrt.
