Polizei Bielefeld

POL-BI: Aquaplaning-Unfall endet auf dem Dach

POL-BI: Aquaplaning-Unfall endet auf dem Dach
Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 33- Gütersloh- Borgholzhausen- Montag, 29.09.2025, erlitt eine PKW-Fahrerin bei einem Unfall auf der BAB 33 in Richtung Osnabrück leichte Verletzungen.

Bei Starkregen verlor eine 30-jährige PKW-Fahrerin aus Versmold um 17:47 Uhr, aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit ihrem Opel Adam die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Opel rutscht zwischen den Anschlussstellen Halle Westfalen und Borgholzhausen gegen die Mittelschutzplanke, kam ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend an der Seitenschutzplanke zum Stillstand. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Abschleppwagen transportierte den PKW ab. Der Sachschaden wird auf circa 20000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

