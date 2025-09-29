PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisste Person aus Eckardtsheim verstorben aufgefunden.

Bielefeld (ots)

(MS) Am Sonntag, 28.09.2025, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person.

Am Montagabend fanden Suchkräfte der Johanniter- Rettungshundestaffeln in einem Waldstück in Eckhardtsheim eine männliche, verstorbene Person. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den seit Sonntag vermissten 62-jährigen. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Es wird darum gebeten, ihr veröffentlichtes Foto und personenbezogene Daten zu löschen.

Erste Meldung vom 10.09.2025, 12:00 Uhr: www.https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6126882

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:01

    POL-BI: Unbekannte stehlen zwei Lexus SUV

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Autodiebe haben in der Nacht zu Sonntag, 28.09.2025, und zu Montag, 29.09.2025, in den Straßen Hohes Feld und Bultkamp zwei SUV entwendet. Ein Anwohner parkte seinen Lexus RX 450 zwischen Samstag, gegen 17:40 Uhr, und Sonntag, gegen 09:10 Uhr, vor einem Wohnhaus Am Bultkamp - in Nähe der Einmündungen Berenskamp und Apfelstraße. Der graue SUV stammt aus dem Baujahr 2021, ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:20

    POL-BI: Zwei Autoaufbrüche im Parkhaus

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am vergangenen Wochenende, 26. - 28.09.2025, brachen unbekannte Täter in der Innenstadt drei Autos auf, zwei davon standen in einem Parkhaus am Waldhof, ein weiteres an der Bleichstraße. Die Täter hatten es offensichtlich auf zurückgelassene Wertgegenstände abgesehen. In dem Parkhaus schlugen ein oder mehrere Täter zwischen Donnerstag, 17:15 Uhr und Freitag, 06:15 Uhr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren