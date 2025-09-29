Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisste Person aus Eckardtsheim verstorben aufgefunden.

Bielefeld (ots)

(MS) Am Sonntag, 28.09.2025, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person.

Am Montagabend fanden Suchkräfte der Johanniter- Rettungshundestaffeln in einem Waldstück in Eckhardtsheim eine männliche, verstorbene Person. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den seit Sonntag vermissten 62-jährigen. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Es wird darum gebeten, ihr veröffentlichtes Foto und personenbezogene Daten zu löschen.

Erste Meldung vom 10.09.2025, 12:00 Uhr: www.https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6126882

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell