POL-BI: Polizei Bielefeld bittet um Mithilfe bei einer Vermisstensuche.

Bielefeld (ots)

Die Polizei Bielefeld bittet um Mithilfe bei der Suche. Seit dem 28.09.2025 gegen 15:00 Uhr wird Andreas P. vermisst. Der Vermisste kehrte nicht von seiner Joggingrunde (Bereich Eckardtsheim) nach Hause zurück. Herr P. ist 180 cm groß und schlank. Er hat kurze mittelbraune Haare. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und eine Eigengefährdung besteht. Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zum Auffinden des Vermissten. Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld unter 0521-545 0 melden.

