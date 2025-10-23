PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfallbeteiligter gesucht

Frankenthal (ots)

Die 88-jährige Unfallbeteiligte erschien am 22.10.2025 um 09:30 Uhr auf der Polizeiinspektion Frankenthal um nachträglich ein Verkehrsunfallgeschehen nachzumelden. Nach Angaben der Fahrzeugführerin eines grünen Opel Corsa befuhr diese am 21.10.2025 im Zeitraum von 17 - 18 Uhr die Straße Starenweg in Fahrtrichtung Nachtweideweg in Frankenthal. Auf unbekannter Höhe kam es beim Vorbeifahren mutmaßlich zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Bei einer ersten Überprüfung vor Ort konnte durch die 88-Jährige keine Beschädigungen an ihrem Fahrzeug festgestellt werden. Erst bei der Inaugenscheinnahme an ihrer Wohnanschrift bemerkte sie einen beschädigten rechten Außenspiegel. Ermittlungen an der Unfallörtlichkeit ergaben bislang keine Hinweise auf das unfallbeteiligte Fahrzeug.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

