Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen - eine verletzte Person

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (22.10.25) kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Eine 28-jährige Radfahrerin beabsichtigte die Hauptstraße zu queren und übersah hierbei die von links kommende 54-Jährige Radfahrerin. Aufgrund der starken Bremsung auf nasser Fahrbahn kam die 54-Jährige zu Fall und zog sich Verletzungen an der Schulter und am Kopf zu. Zur weiteren Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Beide Frauen trugen keinen Fahrradhelm. Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

