Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Linienbus kollidiert mit vorausfahrendem PKW - 5 Leichtverletzte

Mainz (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem PKW auf der Alicebrücke erleiden fünf Personen leichte Verletzungen, darunter drei Fahrgäste sowie die Insassen des PKW.

Gegen 15:16 Uhr bremste der 19-jährige Fahrer des PKW an einer Ampel ab, da diese auf Gelb umgsprungen war. Der 42-jährige Fahrer des nachfolgenden Linienbusses bringt seinen Bus nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand, so dass dieser auf den PKW auffährt. Bei dem Aufprall werden drei Fahrgäste des Busses leicht verletzt und durch den Rettungsdienst untersucht. Die beiden PKW-Insassen klagen ebenfalls über leichte Schmerzen, bedürfen aber keiner Untersuchung durch den Rettungsdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell