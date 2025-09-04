PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Linienbus kollidiert mit vorausfahrendem PKW - 5 Leichtverletzte

Mainz (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem PKW auf der Alicebrücke erleiden fünf Personen leichte Verletzungen, darunter drei Fahrgäste sowie die Insassen des PKW.

Gegen 15:16 Uhr bremste der 19-jährige Fahrer des PKW an einer Ampel ab, da diese auf Gelb umgsprungen war. Der 42-jährige Fahrer des nachfolgenden Linienbusses bringt seinen Bus nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand, so dass dieser auf den PKW auffährt. Bei dem Aufprall werden drei Fahrgäste des Busses leicht verletzt und durch den Rettungsdienst untersucht. Die beiden PKW-Insassen klagen ebenfalls über leichte Schmerzen, bedürfen aber keiner Untersuchung durch den Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren