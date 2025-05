Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Schwerer Raub auf Schnellimbiss-Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei bewaffnete bislang unbekannte Täter überfielen zwei Angestellte eines Schnellimbiss-Restaurants in der Pforzheimer Straße in Bretten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich sowohl eine 19-jährige als auch eine 50-jährige Angestellte im Schnellimbiss-Restaurant, als zwei maskierte Männer Freitag auf Samstag Nacht gegen 23:30 Uhr das Restaurant betraten. Einer der Täter bedrohte die 50-Jährige sofort mit einer Schusswaffe. Währenddessen suchte der zweite Täter die 19-Jährige im hinteren Bereich auf, wo er ihr einen mitgeführten Elektroschocker an den Körper hielt und diesen offenbar auch einsetzte. In der Folge entnahmen die Räuber das Bargeld aus der Kasse des Restaurants und verstauten dies in einer mitgeführten dunkelblauen Sporttasche. Im Anschluss verließen sie das Restaurant und flüchteten mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Eine nähere Beschreibung zu dem Fluchtfahrzeug liegt derzeit nicht vor. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit starken Polizeikräften, konnten die Unbekannten bislang nicht festgestellt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand raubten die Männer Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Die geschädigten Frauen wurden bei dem Überfall glücklicherweise wohl nicht verletzt.

Die Täter werden bei einer Körpergröße von etwa 170 cm auf circa 20 - 25 Jahre alt geschätzt. Sie sind von schlanker Statur, sprachen wohl akzentfrei Deutsch und sollen komplett schwarz bekleidet gewesen sein. Darüber hinaus habe einer der Männer dunkelblonde Haare und trug einen dunkelblauen Schal. Der zweite Täter trug einen schwarzen Schal und hatte offenbar eine tiefe Stimme. Die Sporttasche wird als dunkelblau mit hellblauen Streifen beschrieben. Darüber hinaus soll bei der Tasche eine weiße Aufschrift aufgedruckt sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell