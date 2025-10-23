Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht einer Fahrt unter Drogen-/Medikamenteneinfluss

Speyer (ots)

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr wurde am Mittwochnachmittag gegen einen 37-Jährigen eingeleitet. Nachdem der Mann aus Speyer gegen 16:25 Uhr auf den Bauhausparkplatz fuhr und dort parkte, wurde er von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er aus seinem PKW fiel. Da sich bei einer anschließenden Polizeikontrolle Hinweise auf einen Drogen- oder Medikamentenkonsum ergaben, musste dem Mann zur Feststellung etwaiger Substanzen eine Blutprobe entnommen werden. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde er zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

