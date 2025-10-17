Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Neckarsteinach: Verkehrsunfall mit Verletztem!

Neckarsteinach (ots)

Am Freitag (17.10.) kurz vor 9 Uhr kam es im Bereich der Hauptstraße in Neckarsteinach zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein älterer, im Neckartal wohnender Mann, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW ebenfalls beschädigt. Nach vor Ort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde der Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12000EUR.

