POL-RT: Schaf aus Herde geholt und getötet; Einbruch in Gartenhäuser; Gaststätteneinbruch; Verkehrsunfall; Traktor und Ballenpresse in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Schaf aus Herde geholt und getötet (Zeugenaufruf)

Ein Schaf ist von Montag auf Dienstag von bislang unbekannten Personen aus einer umzäunten Weide in der Marie-Curie-Straße im Stadtteil Römerschanze genommen und getötet worden. Das Tier war dort in einer Herde mit 17 Schafen untergebracht. Der oder die Täter ließen den Kopf des Schafes einige Meter neben der Weide liegen. Der Köper wurde etwa 100 Meter weiter an einem Feldrand abgelegt. Der Polizeiposten Reutlingen-West und der Sachbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen wegen Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Hinweise zu dem Geschehen und insbesondere zu dem oder den Tätern werden unter Telefon 07121/9394-0 vom Polizeiposten Reutlingen-West entgegengenommen. (gj)

Großbettlingen (ES): In mehrere Gartenhäuser eingebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter ist in insgesamt sieben Gartenhäuser der Kleingartenanlage Hohe Wiese in Großbettlingen eingebrochen. Der Täter drang von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 9.30 Uhr, gewaltsam in die abgeschlossenen Häuser ein und entwendete eine Vielzahl von Akku-Arbeitsgeräten, Akkus und Ladeequipment. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro, der des angerichteten Sachschadens mindestens 500 Euro. Der Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf ermittelt. (gj)

Tübingen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte in der Herrenberger Straße eingebrochen ist. Zwischen 23.15 Uhr und 9.55 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf Bargeld gestoßen sein, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Hoher Schaden nach Fehler beim Einfahren

Ein Schaden von rund 16.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in der Hauptstraße in Onstmettingen. Gegen sieben Uhr wollte ein 24-Jähriger mit seinem Kia vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr der Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er eine in Richtung Tailfingen fahrende 53-jährige BMW-Lenkerin und stieß mit dieser zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Wagen wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (gj)

Geislingen (ZAK): Traktor mit Ballenpresse auf Feld in Brand geraten

Der Brand eines Traktors mit einer angehängten Ballenpresse hat am Mittwochmittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen zwölf Uhr hatten mehrere Zeugen das brennende landwirtschaftliche Gespann auf einer Ackerfläche zwischen der K 7128 und der K 7130 bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Fendt-Schlepper und die Presse bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Waldstück verhindert und der Brand des Fahrzeug-Gespanns sowie einer größeren Ackerfläche zeitnah gelöscht werden. Landwirte hatten dazu mit Bodenbearbeitungsgeräten den Brandbereich eingegrenzt und die Brandbekämpfung unterstützt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommt als Brandursache ein technischer Defekt an dem Schlepper in Betracht, wodurch die Maschine rasch in Vollbrand geriet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600.000 Euro beziffert. Zur Unterstützung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (gj)

