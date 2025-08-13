Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall bei Winterlingen

Reutlingen (ots)

Winterlingen (ZAK): Unfall mit zwei Schwerverletzten

Zwei Schwerverletzte mussten am Dienstagmittag nach einem Verkehrsunfall auf der K 7175 bei Winterlingen mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden. Ein 57-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit einem Mähdrescher auf der Kreisstraße von Harthausen herkommend in Richtung Neufra unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf einen Feldweg scherte das linke Fahrzeugheck seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine nach links in den Gegenverkehr aus. Hierbei erfasste der Mähdrescher einen 71 Jahre alten Mann und seine 66-jährige Sozia auf einem entgegenkommenden, dreirädrigen Kraftrad der Marke Piaggio. Eine Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen hatte es ersten Ermittlungen nach nicht gegeben. Durch den Zusammenstoß kam das Kraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und die beiden Personen stürzten zu Boden. Der Mann und die Frau erlitten so schwere Verletzungen, dass sie nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit den Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch dank Zeugen rasch ermittelt werden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen, insbesondere zur Bemerkbarkeit, wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme musste die K 7175 zwischen Harthausen und Neufra bis 15.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen hierzu zur Unterstützung vor Ort. Zur Versorgung der beiden Schwerverletzten war ein Großaufgebot des Rettungsdienstes an der Unfallstelle. Neben den beiden Hubschraubern waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie Helfer vor Ort im Einsatz. Die Polizei setzte zur Fahndung nach dem zunächst weitergefahrenen Mähdrescher und zur Dokumentation der Unfallstelle ebenfalls einen Hubschrauber ein. (ms)

