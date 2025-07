Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch im TEDI-Markt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit von Freitagabend 20:30 Uhr bis Samstagmorgen 08:25 Uhr brachen unbekannte Täter in den Tedi-Markt am IKC Arnstadt ein. Der oder die Täter hebelten hierbei eine Lagerzugangstür im hinteren Bereich des Geschäftes aus und betraten den Lagerraum des Geschäftes. Im Geschäft wurde eine weitere Bürotür aufgebrochen. Der oder die Täter verließen jedoch ohne Beutegut das Geschäft und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an den Türen des Tedi-Marktes beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0173479/2025. (dl)

