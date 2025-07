Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Stadthalle - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Samstagnacht gegen 02:05 Uhr wurde der Polizei Arnstadt-Ilmenau ein Alarmeinlauf in der Stadthalle Arnstadt gemeldet. Unbekannte Täter haben gewaltsam eine Seitentür der Stadthalle aufgehebelt und sich so Zutritt zum Objekt verschafft. Im Gebäude versuchten der oder die Täter eine weitere Bürotür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Nach ersten Erkenntnis wurde aus der Stadthalle nichts entwendet. Der Sachschaden an den Türen wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der Bezugsnummer 0173399/2025 bei der Polizei melden. (dl)

