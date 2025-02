Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Roßleben (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Pkw die Ernst-Thälmann-Straße in Roßleben. Im Bereich des Parkplatzes am Rathaus stieß sie mit dem Heck eines dort abgeparkten Pkw zusammen. Im weiteren Verlauf kollidierte die Unfallverursacherin mit einem Straßenverkehrsschild. Anschließend entfernte sie sich pflichtwidrig vom Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Fahrzeugführerin zeitnah festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell