POL-RT: Mann durch Jugendlichen schwer verletzt; Einbruch in Wohnhaus; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Gartenhausaufbruch; Fahrgäste in U-Bahn bedroht; Badegäste in Freibad belästigt

Metzingen (RT): Mann durch Jugendlichen schwer verletzt

Ein Mann ist am Montagabend in Metzingen durch einen Jugendlichen schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach war der 38-Jährige gegen 18.40 Uhr in der Stuttgarter Straße im Bereich eines Einkaufsmarkts auf eine Gruppe Jugendlicher gestoßen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zunächst zu einem Streitgespräch zwischen dem Erwachsenen und einem jungen Mann aus der Gruppe. Der Streit eskalierte in der Folge und der Unbekannte schlug dem 38-Jährigen mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf, so dass dieser zu Boden ging. Im Anschluss trat er noch gegen den Mann. Die Gruppe Jugendlicher flüchtete anschließend zu Fuß und auf E-Scootern. Der 38-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere Jugendliche der Gruppe angetroffen und kontrolliert werden. Die Ermittlungen zu dem Schläger dauern an. (ms)

Aichwald (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in Schanbach ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. In der Zeit von 19 Uhr bis neun Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Wohnzimmerfenster auf und gelangte so in das Gebäude im Goetheweg. Beim Durchwühlen des Mobiliars erbeutete der Einbrecher vermutlich Schmuck und eine Uhr. Über das genaue Diebesgut liegen noch keine detaillierten Angaben vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in Sielmingen in eine Klinik gebracht werden. Ein 24-Jähriger befuhr kurz nach 19 Uhr mit einem 3er BMW die Hindenburgstraße und wollte die Sielminger Hauptstraße geradeaus in die Heußstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 22 Jahre alten Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Biker von seiner Yamaha und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden. (ms)

Plochingen (ES): Nach Auseinandersetzung in Fachklinik gebracht

Ein 33-Jähriger ist am Montagabend in der Straße Am Fischbrunnen von drei Jugendlichen angegangen worden und musste anschließend in eine Fachklinik gebracht werden. Ein Zeuge alarmierte gegen 19.50 Uhr die Polizei, nachdem der 33-Jährige aus noch unbekannter Ursache von drei unbekannten Jugendlichen gegen den Kopf geschlagen und getreten worden war. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Angreifer in Richtung Neckarstraße geflüchtet. Erste Hinweise zu ihrer Identität liegen vor. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Aufgrund der Schläge und Tritte gegen den Kopf sollte der alkoholisierte und psychisch auffällige 33-Jährige zum Ausschluss schwerwiegender Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Hiergegen weigerte sich der Mann, weshalb er in Gewahrsam genommen und nach einer ärztlichen Vorstellung in eine Fachklinik gebracht werden musste. (rd)

Wendlingen (ES): Siebenjährige Radlerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine siebenjährige Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Kreuzung Küfer-/ Kirchheimer Straße erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Mädchen gegen 19.45 Uhr mit ihrem Zweirad vom Gehweg der Küferstraße aus, kurz nach einem dortigen Überweg, auf die Kirchheimer Straße gefahren. Ein 34-Jähriger, der dort mit einem Dacia Sandero in Richtung Ortsmitte unterwegs war, konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit geringer Geschwindigkeit mit der Radlerin. Dieser stürzte daraufhin zu Boden. Zusammen mit einer Angehörigen wurde das Mädchen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (rd)

Filderstadt (ES): In Gartenhaus eingebrochen und Werkzeug gestohlen

Ein Unbekannter ist von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montagmittag, zwölf Uhr, in ein Gartenhaus im Gewann Äußeres Löhle eingebrochen. Nachdem er gewaltsam die Eingangstür geöffnet hatte, stahl der Täter aus dem Inneren eine Schneidgiraffe mit Teleskopstange. Zudem dürfte der Einbrecher auch das Zugangstor des Nachbargrundstückes mit Gewalt aufgedrückt haben. Hier wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Ostfildern (ES): Fahrgäste in U-Bahn bedroht

Einen stark alkoholisierten Mann mussten Polizeibeamte am Montagmittag in Nellingen in Gewahrsam nehmen. Der 60-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr in der U-Bahn mit und soll hierbei andere Fahrgäste angeschrien haben. Zudem soll es zu unkoordinierten Schlagbewegungen gekommen sein, wobei der renitente Mann mit zwei Küchenmesser herumgefuchtelt haben soll. Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, konnten die Einsatzkräfte den 60-Jährigen mit einem Atemalkoholwert von über zwei Promille an der Haltstelle Kreuzbrunnen antreffen und in Gewahrsam nehmen. Die beiden Küchenmesser wurden sichergestellt. Der Mann verbrachte die Nacht im Ortsarrest des Polizeireviers Filderstadt. Die Ermittlungen zum Verdacht der Bedrohung dauern an. (gj)

Tübingen (TÜ): Mit Ampelmast kollidiert

Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B28 bei Bühl entstanden. Eine 27-Jährige befuhr kurz vor 13 Uhr mit einem Mazda 2 die Bundesstraße von Tübingen kommend in Richtung Rottenburg. An der ampelgeregelten Einmündung bei Bühl erkannte sie einen aufgrund der Rotphase dort wartenden Pkw wohl zu spät und versuchte offenbar mit ihrem Wagen nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überfuhr der Mazda eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie der Ampel für den Rechtsabbiegeverkehr. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde die Mercedes V-Klasse eines 52-Jährigen beschädigt, der auf der Rechtsabbiegespur von Bühl kommend auf die B28 in Richtung Rottenburg wartete. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb die 27-Jährige unverletzt. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei war aufgrund der beschädigten Ampel mit mehreren Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der K 6921 erlitten. Der 67-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr mit einer Honda die Kreisstraße von Rottenburg herkommend in Richtung Remmingsheim. Auf Höhe eines Feldwegs überholte der Biker einen vor ihm geradeaus fahrenden Traktor samt Anhänger. Während des Überholmanövers kam der Motorradfahrer mit seiner Maschine nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Straßengraben. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden an seinem Motorrad beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Hechingen (ZAK): Gewahrsam nach Belästigung von Badegästen im Freibad

Ein störender Badegast hat am Montagnachmittag im Hechinger Freibad zum Einsatz der Polizei geführt. Der Mann hatte zuvor mehrfach andere Badende belästigt und grundlos angeschrien. Den wiederholten Aufforderungen des Personals, das Bad zu verlassen kam er nicht nach. Kurz vor 17 Uhr verständigten die Angestellten dann die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte den mit über einem Promille deutlich alkoholisierten 28-Jährigen antreffen, verwies ihn des Bades und erteilte ihm zudem einen Platzverweis für den Bereich um das Freibad. Da er auch dieser Anweisung nicht Folge leistete, wurde ihm der Gewahrsam erklärt und die Beamten nahmen ihn mit zum Polizeirevier. (gj)

