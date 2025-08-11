Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Brand von Pkw; Verkehrsunfälle; Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen; Pkw gestohlen

Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Zu einer Auseinandersetzung unter zwei Bekannten, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll, ist es am Montagvormittag in der Karlstraße in Reutlingen gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 34-Jähriger gegen 10.40 Uhr einen ihm bekannten, 39 Jahre alten Mann, mutmaßlich mit einem Messer eine Verletzung am Kopf zugefügt haben und anschließend mit einem Fahrzeug geflüchtet sein. Der 39-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der 34-jährige Mann, der bei der Auseinandersetzung ebenfalls Verletzungen davongetragen hatte, konnte wenig später angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auch er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (tr)

Sonnenbühl (RT): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt ist derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Sonntagabend in der Robert-Bosch-Straße im Ortsteil Undingen. Ein 54-Jähriger war gegen 19.10 Uhr mit seinem BMW auf der L382 von Genkingen in Richtung Undingen unterwegs, als er eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkte und seinen Wagen in der Robert-Bosch-Straße abstellte. Unmittelbar darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum, die sich wenig später auf den Fahrzeuginnenraum ausbreiteten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen löschen. Nicht mehr zu verhindern war allerdings, dass der BMW nahezu ausbrannte. Der Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. (cw)

Zwiefalten (RT): Von Motorrad eingeklemmt

Schwer verletzt wurde ein 35 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagabend auf der K6745 zwischen Pflummern und Mörsingen. Der Mann war mit seiner Kawasaki Ninja auf der Kreisstraße in Richtung Mörsingen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen kam. Nach rund 50 Metern konnte er seine Maschine abbremsen und zum Stehen bringen. Nachfolgend kippte diese allerdings nach rechts in die dortige Böschung, sodass der Biker zwischen Motorrad und der Böschung eingeklemmt wurde. Dabei erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Neckartailfingen (ES): Rasender Motorradfahrer gestoppt

Mehreren Anzeigen sieht ein Motorradfahrer entgegen, den die Verkehrspolizei Esslingen am Sonntagmittag kontrolliert hat. Der 37-Jährige war kurz vor 13.30 Uhr mit seiner Kawasaki Z1000 zwischen Neckartailfingen und Neckarhausen unterwegs, wo er trotz dort bestehendem Überholverbot mit hoher Geschwindigkeit insgesamt acht Fahrzeuge nacheinander überholte. Eine Streife der Verkehrspolizei stoppte daraufhin den Raser. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass neben einem abgefahrenen Hinterreifen auch technische Umbauten an dem Bike vorgenommen waren, die letztlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt. (gj)

Tübingen (TÜ): VW Polo gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein schwarzer VW Polo ist zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr im Wennfelder Garten gestohlen worden. An dem in einer unverschlossenen Tiefgarage abgestellten Wagen waren die Kennzeichen TÜ-SF 57 angebracht. Der Zeitwert des Pkw wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zum Verbleib des Fahrzeugs aufgenommen und nimmt Hinweise dazu unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegen. (gj)

Hechingen (ZAK): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Hofgartenstraße erlitten. Eine 72-Jährige befuhr gegen 10.30 Uhr mit einem VW up! die Straße in Richtung Europakreisel. Dabei erfasste sie mit geringer Geschwindigkeit die 44 Jahre alte Fußgängerin, die einen Überweg im Bereich der Kreuzung mit der Stutenhofstraße von rechts nach links überquerte. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge nicht. (rd)

