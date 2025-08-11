Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Serie von Bränden - 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unterensingen (ES):

Wegen des Verdachts der Begehung einer Brandstiftungsserie ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 42-Jährigen. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Im Juli 2024 begann eine signifikante Häufung von Bränden auf landwirtschaftlichen Flächen im Bereich von Unterensingen, bei denen Heu, Stroh oder bereits abgeerntete Felder angezündet wurden. Die letzten Brände dieser aus 14 Brandereignissen bestehenden Serie ereigneten sich am Donnerstag (07.08.2025).

Die in Folge dieser Straftaten geführten, akribischen und umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen führten nun auf die Spur des Tatverdächtigen. Ein auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkter Haftbefehl wurde am Freitag (08.08.2025) vollzogen und der Mann vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Ermittler zudem mögliche, tatrelevante Beweismittel auffinden und sicherstellen. Dieser werden derzeit ausgewertet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der deutsche Tatverdächtige am Samstag (09.08.2025) der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend erfolgte die Einlieferung des Mannes in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell