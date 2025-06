Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Am vergangenen Freitag (13. Juni) kam es in Gummersbach-Becke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Pedelecfahrer schwere Verletzungen erlitten hat. Gegen 18:20 Uhr bog ein 49-jähriger Gummersbacher mit seinem BMW von der Beckestraße nach links in die Straße "Am Sonnenhang" ab. Der 12-jährige Gummersbacher war mit seinem Pedelec auf der Straße "Am Sonnenhang" in Richtung Beckestraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Beckestraße kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Pedelec. Der 12-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

