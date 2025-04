Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken: Sicher feiern im Frühling - gemeinsam aufmerksam bleiben!

Kreis Borken (ots)

Mit dem Frühling und dem schönen Wetter beginnt die Zeit der Schützenfeste, Stadtfeste, Open-Air-Veranstaltungen und auch die des nun anstehenden Musikzeltfestivals Karpaten in Ahaus. Wir wünschen allen Feiernden eine unbeschwerte Zeit und gute Laune. Wir bitten aber auch darum, die Feiern verantwortungsvoll zu genießen und dabei auf die eigene Sicherheit und die der Mitmenschen zu achten. Die Kombination aus Alkohol und Fahrzeug führt nach wie vor zu schweren Unfällen. Gerade nach Feierlichkeiten überschätzen viele ihre Fahrtüchtigkeit. Die Polizei wird daher verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Denken Sie daran: Wer fährt, bleibt nüchtern. Zur Erinnerung bringt die Polizei erstmalig im Umfeld der Veranstaltung Karpaten Hinweise mit Sprühkreide auf die Wege auf. Gefahren können aber auch in anderer Weise drohen. Wer sich vor sogenannten KO-Tropfen schützen möchte, sollte weder offene Getränke von Fremden annehmen noch das eigene Getränk unbeaufsichtigt stehen lassen. Auch der Heimweg sollte rechtzeitig geplant sein und am besten in sicherer Gesellschaft erfolgen. Schützen Sie sich vor Taschendieben, denn die spezialisierten Langfinger lieben das Gedränge. Eine vermeintlich zufällige Berührung fällt in so einer Situation kaum auf - der Verlust der Geldbörse schmerzt im Nachhinein umso mehr. Daher gilt: So wenig wie möglich an Bargeld und Papieren mitnehmen, und das Wenige so sicher wie möglich verstauen. Feiern ohne Waffen - zur Erinnerung: Mit der Neuregelung des Waffengesetzes im vergangenen Jahr ist es verboten, Waffen und Messer bei öffentlichen Veranstaltungen mitzuführen.

Die Kreispolizeibehörde Borken setzt auf Ihre Mithilfe: - Achten Sie auf sich und andere. - Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Situationen die Polizei zu informieren.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Feiersaison für alle ein sicheres und unvergessliches Erlebnis wird.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell