Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen:

Einem aufmerksamen Hausbewohner ist die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers am frühen Freitagmorgen (08.08.2025) zu verdanken. Gegen den 19 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf die Bekämpfung von Eigentumsdelikten spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit Sitz in Tübingen nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Kurz vor ein Uhr alarmierte der Hausbewohner die Polizei, nachdem er beim Betreten seines Wohnhauses im Stadtteil Wanne den Schein einer Taschenlampe festgestellt hatte und daraufhin auf den Einbrecher gestoßen war. Dieser hatte noch versucht zu flüchten, konnte jedoch aufgrund eines Sturzes auf der Terrasse des Hauses von dem Bewohner bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten werden. Diese legten dem 19-Jährigen daraufhin Handschließen an und nahmen ihn vorläufig fest.

Wie sich herausstellte, war der Tatverdächtige wohl über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen. Dort hatte er offenbar mehrere Bankkarten und einen Autoschlüssel an sich genommen, die er noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte dem Geschädigten wieder ausgehändigt hatte.

Der wegen Diebstahlsdelikten einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte 19-Jährige wurde am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der deutsche Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen, insbesondere dazu, inwieweit der Beschuldigte möglicherweise noch für weitere Taten in Frage kommen könnte, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell