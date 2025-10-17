Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: 51-Jähriger verletzt Polizeibeamte

Groß-Zimmern (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann muss sich nach einem Polizeieinsatz am Donnerstag (16.10.) unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Weil es in der Angelgartenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 51-Jährigen und einer Frau kam, wurde die Polizei gegen 15.30 Uhr alarmiert. Dort angekommen, verhielt sich der Mann sofort aggressiv gegenüber den Beamten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging er unter anderem auf einen Polizisten los, schlug diesen und verletzte ihn hierbei. Während der darauffolgenden Festnahme leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand, bei der ein weiterer Polizeibeamter verletzt wurde. Die Polizeibeamten sowie auch der 51-Jährige wurden im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weitere Informationen sind Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens.

