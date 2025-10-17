Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal/Michelstadt: Gold und Geld durch Schockanruf erbeutet

Brombachtal/Michelstadt (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin wendete die Masche des Schockanrufs bei einem Senior aus Brombachtal an und erbeutete dadurch Gold und Geld im Wert von mehreren tausend Euro. Am Donnerstagmittag (16.10.) rief die Betrügerin den Senior an und forderte eine Kaution für dessen Tochter, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nur durch das Geld aus dem Gefängnis komme. Daraufhin übergab der Mann am Nachmittag in Michelstadt, im Bereich des Amtsgerichts, die Wertgegenstände an eine Abholerin.

Zeugen, die am Übergabeort in Michelstadt gegen 14.30 bis 14.45 Uhr Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die ihnen verdächtig vorkamen, werden gebeten, sich beim Kommissariat ZE40 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell