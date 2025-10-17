Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Sattelauflieger gestohlen (MTK-AC 99)

Kelsterbach (ots)

Ein in der Stockstraße, in Höhe Tor 70, abgestellter blauer Sattelauflieger der Marke Van Eck Trailers wurde in der Nacht zum Freitag (17.10.), in der Zeit zwischen 23.15 und 2.55 Uhr von Unbekannten mittels Zugmaschine gestohlen. An dem Anhänger befand sich das amtliche Kennzeichen MTK-AC 99. Der Auflieger war mit nikotinhaltigen Waren beladen. Die Höhe des Schadens ist aktuell noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Sattelaufliegers geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

