Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Reifen an zahlreichen Fahrzeugen zerstochen/Mehrere tausend Euro Schaden

Nauheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (16.10.) zerstachen Unbekannte in der Groß-Gerauer Straße, auf einem Parkplatz am Bahnhof, in der Moselstraße, der Rheinstraße und in der Mainstraße einen oder auch mehrere Reifen von zahlreichen geparkten Fahrzeugen. Bislang liegen der Polizei 13 entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung vor. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung auf insgesamt mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

