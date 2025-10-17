Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Verdacht auf illegales Glücksspiel - Fünf Spielautomaten und illegale Vapes sichergestellt

Groß-Gerau (ots)

Am Donnerstagabend (16.10.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau gemeinsam mit dem Ordnungsamt ein Kiosk im Stadtgebiet.

Bei der Überprüfung der Lokalität stellten die Kontrolleure fünf illegale Spielautomaten sicher. Zudem konfiszierten die Ordnungshüter 65 illegale Vapes. Weiterhin stießen sie auf etwa 500 Getränke ohne gültiges Pfandsiegel und alkoholische Getränke, obwohl der Kioskbetreiber keine Ausschankgenehmigung für Alkoholika besitzt. Der Betrieb des Kiosks wurde daraufhin bis auf Weiteres untersagt. Den Kioskbetreiber erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel sowie Verstoßes gegen das Pfandgesetz und das Tabakrecht.

