Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Straßenbahnmast bei Unfall beschädigt

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.10.), gegen 13.30 Uhr, kam es in der Heidelberger Landstraße, Ecke Friedrich-Naumann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern, nachdem er mit den Reifen über eine Mittelinsel fuhr. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte letztlich gegen einen Straßenbahnmast. Der 29-Jährige trug scheinbar lediglich leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mast war so stark beschädigt, dass er im Beisein der "HEAG" abgebaut werden musste. Für weitere Maßnahmen wird der Gehweg an der Unfallstelle gesperrt bleiben. Die Fahrbahn ist hiervon nicht betroffen. Das Fahrzeug des 29-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell