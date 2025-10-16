Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

64711 Erbach (ots)

Am 15.10.25 zwischen 14.00 h und 15.15 h kam es in 64711 Erbach, auf dem öffentlichen Parkplatz des Kreiskrankenhauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort abgestellter PKW beschädigt. Bezüglich des verursachenden, flüchtigen PKW, wurden Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, möge sich bei der Polizei in Erbach unter 06062/9530 melden.

Haa. GSP (16.10.25)

