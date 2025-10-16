Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebesgut auf Onlineplattform bemerkt

39-Jährige vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nachdem eine Frau ihre gestohlene Kleidung auf einer Onlineplattform wiedererkannt hatte, konnte eine 39-jährige Verkäuferin der Waren ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Die Kleidungsstücke waren bereits Ende September aus einem Auto in der Goethestraße entwendet worden. Kurz danach fand die Eigentümerin eine passende Verkaufsanzeige im Internet und verständigte daraufhin die Polizei. An ihrer Wohnanschrift konnte die Tatverdächtige, samt der Kleidungsstücke angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Frau erwirkt. Hierbei stellten die Beamten weiteres Diebesgut, unter anderem vier E-Scooter, sicher. Zum Zeitpunkt der Festnahme befanden sich weitere Personen in der Wohnung. Ob diese ebenso im Zusammenhang mit den entwendeten Gegenständen stehen müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zwecks einer erkennungsdienstlichen Behandlung musste die 39-Jährige und ein 46-jähriger Mann die Ermittler zur Wache begleiten. Im Anschluss wurden sie entlassen und konnten den Heimweg antreten.

