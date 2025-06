Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Haftbefehl mit 1 Jahr Freiheitsstrafe - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 08.06.2025 gegen 16:40 Uhr soll ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger im Bahnhof Altona vor einem Supermarkt Bahnreisende verbal in einer aggressiven Art und Weise belästigt haben. Bahnreisende meldeten umgehend diesen Sachverhalt an die Bundespolizei.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war.

Seit Ende Mai 2025 wurde der wegen der Straftat "Diebstahl mit Waffen" Verurteilte mit Haftbefehl gesucht. Die zu verbüßende Gesamtfreiheitsstrafe beträgt 1 Jahr. Dabei werden jedoch 56 Tage Untersuchungshaft aus dem Jahr 2024 angerechnet.

Der rumänische Staatsangehörige wurde dem Bundespolizeirevier Altona zugeführt. Hier bestätigte ein angeforderter Amtsarzt die Gewahrsamsfähigkeit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 3.11.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

