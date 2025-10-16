PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zu acht im Auto/Drei Kinder nicht angeschnallt

Bensheim (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.10.) staunte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Bensheim nicht schlecht, als sie im Bereich des Bahnhofs einen Peugeot und dessen Insassen einer Verkehrskontrolle unterzog. Insgesamt befanden sich acht Personen in dem Fahrzeug. Lustig fanden die Beamten die Sache jedoch nicht, insbesondere weil drei kleine Kinder ohne jede Sicherung im Fahrzeug befördert wurden. Die Kinder saßen bei im Fahrzeugfond sitzenden Insassen jeweils auf dem Schoß.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei an Ort und Stelle untersagt. Die Fahrzeuginsassen traten ihre Weiterreise daraufhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Nur der 59-jährige Fahrer aus dem Kreis Offenbach fuhr anschließend alleine weiter. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Bußgeld und Punkte in Flensburg zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
