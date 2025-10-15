PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Erbach: Vandalen beschädigen Toilettenanlage am Parkdeck/Rund 5000 Euro Schaden

Erbach (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag (14.10.) und Mittwoch (15.10.) mutwillig die Einrichtung der öffentlichen Toilettenanlage am Parkdeck in der Neuen Lustgartenstraße. Die Vandalen verursachten hierdurch nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

