POL-DA: Darmstadt: Abgelenkt und Geldbörse entwendet

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Durch einen bislang unbekannten Mann und eine Frau kam es am Dienstagabend (14.10.) zu einem Trickdiebstahl in einer Bar.

Das Duo lenkte in der Elisabethenstraße einen Mitarbeiter ab, sodass eine Geldbörse der Bar kurz unbeaufsichtigt war. Diesen Moment nutzte einer der Beiden, um die Beute einzustecken. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter wird auf etwa 45 bis 60 Jahre alt geschätzt. Er war schlank, hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Kapuzenjacke.

Die Täterin war circa 40 bis 55 Jahre alt und hatte lange, blonde Haare. Sie war bekleidet mit einem schwarzen Mantel und einer blauen Jeans.

Zeugen, die am Dienstagabend Personen, auf welche die Beschreibung zutrifft, bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

