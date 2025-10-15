PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei kontrolliert zwölf Lokalitäten - Spielautomaten sichergestellt und versiegelt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Dienstag (14.10.) kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau und Kräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei, in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Mörfelden-Walldorf, in der Zeit zwischen 16.00 und 23.00 Uhr insgesamt zwölf Lokalitäten und Bars in Mörfelden-Walldorf. 70 Personen wurden in diesem Zusammenhang genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden bei den Überprüfungen unter anderem drei illegale Spielautomaten sichergestellt sowie sechs Automaten versiegelt, weil die Geräte keine Prüfsiegel aufwiesen. Die Verantwortlichen erwarten nun entsprechende Bußgelder. In vier der kontrollierten Lokale gab es erfreulicherweise keinerlei Beanstandungen.

  • 14.10.2025 – 14:24

    POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Am Mo. 13.10.25 zw. 13 u. 17:15 Uhr wurde ein silberner Skoda Fabia im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der PKW war in Heppenheim, Mozartstr. in Höhe der Nr.33 geparkt. Vermutl. hat ein auf dem Gehweg fahrender E-Scooter oder ein Fahrrad den Schaden in Höhe von 800 EUR verursacht. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 7060 rund um die Uhr ...

