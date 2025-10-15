PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Schneppenhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Einbrecher am Dienstag (14.10.) in ein Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße eingebrochen sind, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Gegen 17 Uhr verschafften sich die Kriminellen durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter keine Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Unbekannten, als sie die Wohnung verließen.

Die beiden Täter sollen circa 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt sollen sie mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Sturmhaube bekleidet gewesen sein.

Wer kann weitere Hinweise geben und hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:24

    POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Am Mo. 13.10.25 zw. 13 u. 17:15 Uhr wurde ein silberner Skoda Fabia im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der PKW war in Heppenheim, Mozartstr. in Höhe der Nr.33 geparkt. Vermutl. hat ein auf dem Gehweg fahrender E-Scooter oder ein Fahrrad den Schaden in Höhe von 800 EUR verursacht. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 7060 rund um die Uhr ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:37

    POL-DA: Lampertheim: 39-Jähriger geschlagen und beraubt - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

    Lampertheim (ots) - Am Montagabend (13.10.) wurde ein 39-jähriger Mann Opfer eines Raubdelikts. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann gegen 22 Uhr von mehreren Jugendlichen körperlich angegriffen. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Als der 39-Jährige wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren