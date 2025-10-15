Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Schneppenhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Einbrecher am Dienstag (14.10.) in ein Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße eingebrochen sind, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Gegen 17 Uhr verschafften sich die Kriminellen durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter keine Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Unbekannten, als sie die Wohnung verließen.

Die beiden Täter sollen circa 1,80 Meter groß und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt sollen sie mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Sturmhaube bekleidet gewesen sein.

Wer kann weitere Hinweise geben und hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell