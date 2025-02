Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Baumaschinenhandel - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem in der Zeit vom 06. bis 07. Februar in einen Baumaschinenhandel in der Straße Haffburg in Wismar eingebrochen wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich der oder die Täter in der Zeit von Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und Freitag, circa 06:00 Uhr, durch das Übersteigen eines Zaunes einer angrenzenden Firma Zutritt auf das Gelände. Anschließend drangen sie gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell