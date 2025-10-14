Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 39-Jähriger geschlagen und beraubt - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Lampertheim (ots)

Am Montagabend (13.10.) wurde ein 39-jähriger Mann Opfer eines Raubdelikts. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann gegen 22 Uhr von mehreren Jugendlichen körperlich angegriffen. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Als der 39-Jährige wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei tatverdächtige Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren vorläufig festgenommen werden. Des Weiteren soll es laut einem Zeugen durch die Verdächtigen auch zu einem versuchten Diebstahl von Fahrrädern gekommen sein.

Die jungen Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts des Raubes zu verantworten haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

